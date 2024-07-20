Легенда «Спартака» обратился к игрокам команды перед началом сезона

Легенда московского «Спартака» Егор Титов обратился к футболистам команды перед началом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Главный судья — это болельщик. Его не обманешь, если ты играешь спустя рукава. У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе», — сказал Титов.

В турнирной таблице чемпионата России-2023/24 «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков. Новый сезон команда под руководством Деяна Станковича начнет в Оренбурге, где сыграет против одноименной команды в матче первого тура чемпионата России. Матч состоится 21 июля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Спартак» представил форму на сезон-2024/25.