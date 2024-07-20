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Глава казахстанского футбола рассказал, почему Черчесова назначили на пост тренера Казахстана

Глава казахстанского футбола Барменкулов: Черчесов разбирается в людях

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Саид Царнаев/РИА Новости

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов разбирается в людях, передает «Спорт день за днем».

«Станислав Саламович разбирается в людях, знает психологию игрока. Его сильная сторона — баланс. Поэтому мы его пригласили и уверены в его решениях», — сказал Барменкулов.

Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международных играх в сентябре 2024 года.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Черчесов рассказал, хочет ли он вернуться в московский «Спартак».

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