Аргентинский депутат заявила, что сборная Франции похожа на африканскую команду

Член Палаты депутатов Аргентины Лилия Лемуан защитила игроков сборной Аргентины по футболу, которые спели расистскую песню про национальную команду Франции, передает Ambito.

«Аргентинцы не являются расистами. Удивительно, что в европейской стране собрали сборную, похожую на африканскую команду», — заявила Лемуан.

Инцидент произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

17 июля заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро заявил, что Лионель Месси должен извиниться за расистскую кричалку в адрес сборной команды Франции. После этого руководство страны приняло решение об отставке чиновника. Аргентинцы выиграли Кубок Америки в 16-й раз.

Ранее футболист Леандро Паредес заявил, что Аргентина не является расистской страной.