Переход канадца Комтуа в «Динамо» назвали нерациональным

Переход канадского нападающего Макса Комтуа в московское «Динамо» не является рациональным подписанием для бело-голубых. Об этом в комментарии Legalbet заявил хоккейный агент Алексей Дементьев.

Эксперт заметил, что для 25-летнего Комтуа пришло время перезагрузить, и у него есть потенциал, чтобы быть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) игроком, который делает разницу. Дементьев напомнил, что Комтуа был лидером молодежной сборной Канады.

Он также заметил, что хоккеисту предложили хорошие финансовые условия. При этом Дементьев указал на противоречие, напомнив, что в «Динамо» заявляют о нехватке денег для других хоккеистов.

«У вас есть деньги на игроков, которые неизвестны, не говорят по-русски, ни разу не были здесь. А на хоккеистов, которых знают здесь все и реально могут помочь, которым не нужно дополнительное обслуживание, у вас средств нет. Это для меня не очень рациональные подписания. У нас на рынке тоже много хороших, продуктивных игроков», — сказал Дементьев;

Канадский хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой «Анахайм Дакс» под общим 50-м номером, а после подписал соглашение с клубом на три сезона. В НХЛ Комтуа дебютировал в 2018 году. Он провел 212 матчей за «Дакс», в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). После ухода из «Анахайма», спортсмен играл за «Каролину Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

В составе национальной сборной своей страны Комтуа стал победителем молодежного чемпионата мира в 2018 году, а через три года выиграл взрослое мировое первенство, которое проходило в латвийском городе Рига. В 2022 году хоккеист в составе канадской сборной вышел в финал чемпионата мира, где проиграл команде Финляндии со счетом 3:4.

Ранее Комтуа рассказал, что является фанатом Месси.