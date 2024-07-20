Ветеран ЦСКА посетовал на излишек легионеров в команде

Большое количество иностранных футболистов в ЦСКА не идет на пользу команде. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок красно-синих Валерий Масалитин.

«В ЦСКА набрали новичков — и кто будет сидеть на лавке? Келлвен или Гайич? Мендес будет сидеть? Будет, потому что Жемалетдинова купили — и куда его девать? Сейчас еще Давила вернется. Ладно, были бы легионеры лидерами, выше остальных на полголовы и помогали клубу. А так — зачем они нужны? Это действительно пассажиры.

А ведь есть молодежь — тот же Глебов, которому надо расти, выходить. И 15-20 минут, на которые выходит играть Давила, надо отдавать Глебову. Есть Кисляк, потом Мухин выздоровеет — а ему места нет. Значит, надо убирать Зделара. И мы опять говорим об иностранцах — зачем они нужны? Принесут пользы на пять процентов за сезон, а развития не получают ни клуб, ни молодые игроки», — указал Масалитин.

По итогам минувшего сезона, ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Красно-синие одержали 12 побед, столько же раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В начале июля ЦСКА провел два товарищеских матча против сербских клубов ОФК и «Партизан» и одержал две победы с общим счетом 7:0.

Ранее Масалитин призвал Соболева быть лидером «Спартака» на поле и за его пределами.