Назван максимум, который смогут показывать в «Химках» Глушаков и Заболотный

Новички подмосковных «Химок» 37-летний Денис Глушаков и 33-летний Антон Заболотный смогут помочь команде в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), однако у них не будет хватать ресурса выдерживать матч целиком. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Это ветераны, они не будут выдавать максимум на протяжении всей игры. Может быть, отрезками по 60-70 минут смогут поддерживать свой уровень. Конечно, будет интересно посмотреть, на что они способны. Но «Химкам» будет тяжело в этом сезоне», — считает Масалитин.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Заболотный пришел в «Химки» из ЦСКА, контракт с которым у игрока истек летом 2024 года. В прошедшем розыгрыше РПЛ Заболотный провел 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

«Химки» вернулись в РПЛ после сезона в Первой лиге. Подмосковная команда в прошлом сезоне стала победительницей второго по силе дивизиона российского футбола. Красно-черные набрали 66 очков, на пять баллов обойдя ставшее вторым махачкалинское «Динамо», также завоевавшее прямую путевку в РПЛ.

Именно махачкалинцы станут соперником «Химок» в первом туре нового розыгрыша РПЛ. Эта игра состоится в Московской области на «Арене Химки» в воскресенье, 21 июля, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Масалитин назвал Глушенкова усилением для «Зенита».