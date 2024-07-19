Вяльбе заявила, что ей по фигу на Исинбаеву

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью Sport24 заявила, что не считает важным обсуждать уход Елены Исинбаевой из коллегии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) после завершения Игр в Париже.

По ее мнению, Исинбаева никоим образом не защищала интересы России в МОК.

«Мне вообще по фигу, что там делает Исинбаева. Разве она в комиссии МОК представляла Россию? Мне реально все равно на нее. Не знаю, сможет ли кто-то вместо нее представлять Россию там», — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Татьяна Тарасова назвала не лучшим решением отказ от трансляции Олимпиады в России.