Стал известен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Испании

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроком Ла Лиги. Об этом сообщает Capology.

Нидерландский футболист заработает в сезоне-2024/25 гарантировано €37,5 млн. Еще €20,1 млн де Йонг может заработать в качестве бонусов.

Вторую строчку в рейтинге занят польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, третьим стал новичок мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе.

В топ-10 попали Давид Алаба, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа (все — «Реал»), Ян Облак («Атлетико» Мадрид) и Илкай Гюндоган («Барселона»).

С 2022 года российские национальные команды и клубы из России получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Из-за этого сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года.

Ранее агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини отреагировал на информацию об уходе игрока из клуба.