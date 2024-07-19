В Госдуме объяснили отказ от покупки прав на показ ОИ-2024

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью ТАСС заявил, что Россия отказалась от покупки прав на показ Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за русофобской политики Международного олимпийского комитета (МОК).

По его словам, российские любители спорта могут без проблем посмотреть трансляции соревнований на официальном портале МОК.

«Покупка прав на показ Игр стала бы фактом финансирования МОК, который сейчас крайне негативно относится к России, мы видим только русофобию с их стороны. Сложилось ощущение, что МОК не заинтересован в развитии международных отношений с нами. Пока антироссийская риторика с их стороны не сойдет на нет, ни о каких отношениях с ними говорить нельзя», — заявил Свищев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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