Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили отказ от покупки прав на показ ОИ-2024

Депутат Свищев объяснил отказ от покупки прав на показ ОИ-2024 русофобией

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью ТАСС заявил, что Россия отказалась от покупки прав на показ Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за русофобской политики Международного олимпийского комитета (МОК).

По его словам, российские любители спорта могут без проблем посмотреть трансляции соревнований на официальном портале МОК.

«Покупка прав на показ Игр стала бы фактом финансирования МОК, который сейчас крайне негативно относится к России, мы видим только русофобию с их стороны. Сложилось ощущение, что МОК не заинтересован в развитии международных отношений с нами. Пока антироссийская риторика с их стороны не сойдет на нет, ни о каких отношениях с ними говорить нельзя», — заявил Свищев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее биатлонистка Ольга Зайцева обвинила Украину в нацизме.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами