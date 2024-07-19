Павлюченко рассказал, кто в «Спартаке» увлекался компьютерными играми

Бывший нападающий московского «Спартака» и английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, что не увлекается компьютерными играми. Слова экс-футболиста приводит Esports.ru.

«Я не увлекаюсь и не играю. Когда играл за «Спартак», жил на базе с Максимом Калиниченко. Он всегда играл, но почему-то не в футбол, а в хоккей. Я знаю, что хоккеисты играют в футбол, а футболисты в хоккей», — сказал Павлюченко.

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним клубом было ногинское «Знамя». За свою карьеру форвард поиграл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив».

Павлюченко является трехкратным серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Дважды он выигрывал Кубок страны — с «Локомотивом» и «Спартаком».

В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии.

Ранее Павлюченко заявил, что у него есть вопросы к искусственному интеллекту.