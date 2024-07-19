РФС разрешил спор Талалаева и «Химок»

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров обязала «Химки» в полном объеме выплатить компенсацию тренеру Андрею Талалаеву. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Клуб наказан за нарушение сроков выплаты выходного пособия обязательством по выплате процентов. Также в качестве обеспечительной меры на подмосковный клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков до момента полного погашения задолженности перед специалистом.

Талалаев возглавлял подмосковный клуб с августа 2023 года. Этот заход в команду стал вторым для специалиста, до этого он тренировал «Химки» с 2019 по 2020 год. После ухода из подмосковного клуба в 2020-м году Талалаев поработал в самарских «Крыльях Советов», в грозненском «Ахмате» и московском «Торпедо».

«Химки» заняли первое место в Первой лиге в прошлом сезоне, набрав 66 очков и опередив лидировавшее до финишной прямой махачкалинское «Динамо». Таким образом, команда завоевала путевку в высший дивизион страны и сыграет в сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что сборная Англии ищет нового главного тренера по объявлению.