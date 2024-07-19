Футболист Сердеров рассказал об отношении к российским игрокам в Европе

Выступавший в Польше, Хорватии и Венгрии российский полузащитник Сердер Сердеров заявил, что игроков из РФ в Европе считают зажравшимися. Его слова передает «Чемпионат».

«Мне давали контракты на год. В Европе смотрят так: если российский футболист – значит, зажравшийся и заработал много денег, поэтому давай подпишем его на год. Так относятся везде, особенно не в топ-лигах», — заявил футболист.

Также Сердеров рассказал о том, с каким клубом ему удалось заключить долгосрочное соглашение и почему он покинул эту команду.

«Единственный долгий контракт был с венгерским «Мезекевешдом». Там я получил травму, начались разногласия с клубом, дело дошло до суда. Я в одностороннем порядке разорвал контракт с венгерским клубом, так как они нарушили все договоренности, — добавил игрок.

Российский хавбек Сердеров выступал за польскую «Краковию» с 2018 по 2019 год. После этого он играл за «Интер Запрешич» из Хорватии (2019-2020), а также в венгерском «Мезекевешде». Сейчас игрок находится в составе клуба «Динамо» (Махачкала), вышедший в этом сезоне в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что Федор Чалов пересидел в России.