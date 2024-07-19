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Сборная Англии ищет нового главного тренера по объявлению

Сборная Англии разместила объявление о поиске нового главного тренера

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Frank Augstein/AP

Футбольная ассоциация (FA) разместила объявление о поиске нового главного тренера мужской сборной Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Среди требований, которые предъявляются к потенциальному кандидату, имеются наличие лицензии УЕФА-Pro, большого опыта выступлений в Английской премьер-лиге или других международных турнирах, наличие опыта развития английских футболистов, стрессоустойчивость, умение работать с большим давлением и многое другое.

Предыдущим наставником «трех львов» был Гарет Саутгейт, который добровольно подал в отставку 15 июля. Англичане вышли во второй финал Евро подряд, однако в этом году уступили национальной команде Испании. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории. Англия еще не побеждала на Евро.

Ранее футболист Леандро Паредес заявил, что Аргентина не является расистской страной.

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