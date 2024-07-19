«Их рукопожатие никому не нужно»: Тарасова ответила на решение Украины игнорировать россиян на ОИ-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко отреагировала на решение Украины игнорировать россиян на ОИ-2024, заявив о том, что их нежелание приветствовать российских атлетов ни на что не повлияет. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия. Самое главное выступать и побеждать, показывать максимальные результаты. А их рукопожатия никому не нужны», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российским олимпийцам посоветовали готовиться к позору в Париже.