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Футболист Паредес заявил, что Аргентина не является расистской страной

Игрок сборной Аргентины Паредес: скандал с расистской песней создали из ничего

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Dylan Martinez/Reuters

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о скандале с расистской песней, которую игроки аргентинской команды исполнили после победы на Кубке Америки, заявив, что футболисты не хотели проявлять неуважение, передает TyC Sports.

«Думаю, что этот скандал создали из ничего. Конечно, мы не хотели проявлять неуважение к кому-либо. Мы не расистская страна, вовсе нет», — сказал Паредес.

Инцидент произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

17 июля заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро заявил, что Лионель Месси должен извиниться за расистскую кричалку в адрес сборной команды Франции. После этого руководство страны приняло решение об отставке чиновника.

Ранее аргентинский футболист извинился за расистскую песню про французских игроков.

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