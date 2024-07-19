Российским олимпийцам посоветовали готовиться к позору в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что российские спортсмены зря согласились участвовать в парижской Олимпиаде.

По его словам, атлеты столкнутся с дискриминацией и будут испытывать чувство позора.

«Если они хотят быть униженными, то пусть едут. А они будут униженными. В моем понимании, нет никакого смысла туда ехать. Те, кто туда поедет, должны отдавать себе отчет в том, с чем они там столкнутся», — заявил Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее посол РФ во Франции предостерег желающих посетить Олимпиаду в Париже.