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Экс-тренер «Спартака» назвал лучшего российского хоккеиста

Тренер Канарейкин назвал Кучерова лучшим российским хоккеистом

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John E. Sokolowski/Reuters

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на данный момент является лучшим российским хоккеистом. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший главный тренер московского «Спартака» Федор Канарейкин.

«Кучеров — лучший российский хоккеист сейчас. Он уже на вершине много лет. Великолепные бомбардирские качества, пару Кубков Стэнли. Приобретенный талант, помноженный на трудолюбие, сделали из него великого игрока», — сказал Канарейкин.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам минувшего сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка. В пяти играх плей-офф россиянин сделал семь результативных передач.

При этом Кучеров остался без приза самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи». Победителем данной номинации по итогам сезона-2023/24 стал канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. 28-летний нападающий по итогам голосования журналистов набрал 1740 баллов. Занявший второе место в голосовании Кучеров довольствовался 1269 баллами.

Кучеров провел в составе «Тампы» 725 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых забросил 319 шайб и отдал 553 результативных передач.

Ранее Макдэвид обошел Кучерова в борьбе за звание лучшего игрока НХЛ.

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