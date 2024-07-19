Призер Олимпийских игр: Олимпиада в Париже — это какой-то сюр

Организаторы Олимпийских игр — 2024 в Париже не могут гарантировать безопасность участникам и гостям соревнований из-за французской миграционной политики и роста преступности. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил серебряный призер Олимпиады — 2012 в Лондоне, глава Московской федерации плавания Евгений Коротышкин.

«Спортсмены должны быть допущены до соревнований без каких-либо «но». Я согласен с тем, что они должны быть дисквалифицированы, если политические моменты выносят на спортивную арену. А сейчас Олимпиада под угрозой срыва из-за миграционной политики Франции, из-за наплыва граждан других стран; из-за роста преступлений. Безопасность во Франции сейчас находится на не очень высоком уровне. Гарантировать безопасность там сейчас никто не может.

Спортсменов и спортивные делегации не допускают до соревнований — не только с россиянами есть несогласия у Международного олимпийского комитета, но и Китай стал объектом споров, допинг-скандалов. Израильский вопрос остается открытым, там тоже много сложностей. Участие в Играх, кто изначально пытались вмешиваться в обсуждение конфликтных ситуаций, тоже под вопросом, потому что они не заняли определенную позицию.

Сейчас для меня Олимпиада — это какой-то сюр. Спортсмены не могут думать о результате, организаторы не понимают, каких правил они должны придерживаться, МОК принимает политические решения. В любом случае, Олимпиада — это важнейшие соревнования для каждого спортсмена. И мы все равно будем ее смотреть, как бы ни складывалась судьба этих Игр», — сказал Коротышкин.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Коротышкин заявил, что вокруг Олимпиады слишком много интриг и противоречий.