Проблемы в организации Олимпиады — 2024 связали с политической повесткой

Организационные проблемы Олимпийских игр — 2024 в Париже связаны с тем, что соревнования проходят в условиях политической повестки. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил серебряный призер Игр — 2012, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин.

«Слишком много интриг и каких-то несогласий возникло по причине того, что организаторы Олимпиады включили политическую повестку — таково мое мнение. Все-таки Пьер де Кубертен завещал, что спорт должен быть вне политики, и на время проведения Олимпийских игр любые противоречия должны прекратиться, и в стране, где проходят Игры, должен править чистый спорт, без каких-либо споров и лозунгов», — считает Коротышкин.

Вспомним про плавание: когда Милорад Чавич вышел на свой заплыв в футболе с надписью «Косово — это Сербия», его дисквалифицировали. Сейчас же каждая собака пытается кричать свои лозунги и выставлять вперед свое мнение на этих Олимпийских играх», — указал Коротышкин.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее МОК объявил о начале олимпийского перемирия.