Макгрегор: Хабиб не представляет Россию, он погряз в долгах и сбежал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вновь высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявив, что провел бы с ним бой на голых кулаках. Его заявление приводит MMA News со ссылкой на слова, сказанные на пресс-конференции.

«Он не представляет Россию. Он погряз в долгах, а затем сбежал. Я бы с удовольствием сразился с ним в поединке на голых кулаках, но он не будет драться», — заявил Макгрегор.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Россиянин провел в смешанных единоборствах 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Хабиб одолел Макгрегора в 2018 году в четвертом раунде, заставив ирландца сдаться.

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