«Не может быть тренер всегда виноват»: Слишкович рассказал, что поменял в «Спартаке»

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, что изменил в команде после увольнения Гильермо Абаскаля с поста наставника команды, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

«Какие-то моменты в раздевалке были неидеальные. Попробовал решить эти проблемы, много разговаривал с игроками. Я хотел, чтобы игроки тоже взяли ответственность за результаты. Кто-то сказал мне, что «Спартак» поменял 20 тренеров за последние несколько лет. Не может быть, что всегда тренер виноват», — заявил он.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Абаскаля. После этого босниец Слишкович, который входил в штаб Абаскаля, стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

«Спартак» начнет новый розыгрыш Российской премьер-лиги выездным матчем против «Оренбурга». Игра состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Спартак» получит 750 млн рублей по контракту с российским банком.