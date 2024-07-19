«Олимпиада должна была быть моей»: российская рекордсменка об отказе от ОИ

Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова заявила, что сама приняла решение отказаться от поездки на летние Олимпийские игры — 2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Меня подозревают в том, что за меня все решили, но это не так. Эта Олимпиада должна была быть моей. Я бы не отказалась от этого, будь другие обстоятельства. Это очевидно. Потому что на данный момент мне принадлежит рекорд мира на дистанции 200 м брассом. И если бы за меня кто‑то решал, то я бы не позволила этого сделать», — заявила она.

В 2023 году Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом во время выступления на чемпионате России в Казани. В финале она проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды. Россиянка превзошла достижение представительницы ЮАР Татьяны Схунмакер (2.18,95), который она установила на Олимпийских играх в Токио.

На чемпионате России 2019 года на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова установила юношеский рекорд страны, показав время в 2 минуты 22,67 секунды. В октябре 2020 года она установила новый юношеский рекорд России на дистанции 50 метров брассом — 30,81 секунды.

Чикунова является обладательницей серебряных наград чемпионата мира на короткой воде (2021) и чемпионата Европы 2021 в составе комбинированной эстафеты. Также в 2021 году она выиграла чемпионат Европы на короткой воде, победив на дистанции 200 м брассом.

Ранее церемония открытия Олимпийских игр оказалась на грани срыва.