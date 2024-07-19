В сборной Аргентины рассказали, как слезы Месси повлияли на команду

Футболист сборной Аргентины Родриго Де Поль признался, что слезы капитана команды Лионеля Месси после замены из-за травмы в финале Кубка Америки стали для аргентинских игроков мотивацией. Его слова приводит издание Ole.

«Когда Лео был заменен, не знаю, думали ли мы, что нам конец. Но произошло кое-что мощное: на экране стадиона показали, что он плачет. Люди кричали, и мы это видели. Тогда мы подумали: «Ради него». Оставалось не так много времени, мы были уставшими, и план на игру стал второстепенен. И мне кажется, что все получилось благодаря ему», — заявил Де Поль.

Месси получил повреждение и был заменен на 66-й минуте финального поединка с Колумбией. Счет к этому моменту пока не был открыт.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч между Аргентиной и Колумбией завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее Месси сделал подарки игрокам сборной Аргентины после Кубка Америки.