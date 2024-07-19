Российская фигуристка обнажила часть груди в декольте корсета

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографиями с отдыха в США.

На одном из кадров спортсменка позирует в корсетном топе с декольте, который обнажает часть груди.

Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним международным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее американская футболистка выложила фото в белом коротком топе.