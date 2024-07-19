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Названа причина, по которой Соболев хочет покинуть «Спартак»

Агент Гурцкая связал с унижением желание Соболева покинуть «Спартак»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, что российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев хочет покинуть московскую команду, поскольку ему кажется, что в клубе его унижают. Его слова приводит журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

«Приезд Виллиана посадит его на лавку, ему это не нравится. Здесь как будто бы его качества подвергаются сомнению. Он считает, что это его унижает, когда на его место берут игрока», — заявил Гурцкая.

В летнее трансферное окно «Спартак» подписал нападающего испанского «Бетиса» Виллиана Жозе.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее в «Спартаке» объяснили, что происходит с Соболевым.

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