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Участие сборной России в турнире во Вьетнаме назвали экономически невыгодным

Экс-игрок Горшков счел невыгодным участие сборной России в товарищеском турнире

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Возможное участие сборной России в товарищеском турнире Трех наций, который состоится во Вьетнаме, может быть экономически невыгодным для российской команды. Такое предположение в комментарии Legalbet высказал бывший полузащитник петербургского «Зенита» Александр Горшков.

«Надо учитывать перелеты. Возможно, экономически это не так выгодно. Сложно комментировать участие сборной в этом турнире. С соперниками тяжело сейчас, поэтому нужно играть с любыми сборными», — констатировал Горшков.

Эксперт пояснил, что матчи с более сильными соперниками являются интересными и нужными, но и игры с не самыми статусными оппонентами помогут поддерживать национальную команду России в режиме готовности. Горшков напомнил, что тренерскому штабу необходимо просматривать игроков и наигрывать связки, чтобы сборная продолжала существование.

Проведение турнира Трех наций во Вьетнаме запланировано на сентябрь. Ожидается, что, помимо сборной России, в нем примут участие команды Вьетнама и Таиланда, а матчи пройдут 4, 7 и 10 сентября.

Ранее экс-футболист Мостовой назвал команды Таиланда и Вьетнама сборными отелей.

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