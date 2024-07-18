Цену за игрока, которым интересуется «Локомотив», подняли в три раза

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» в три раза поднял трансферную стоимость бразильского нападающего команды Жуниньо, которым интересуется московский «Локомотив». Об этом сообщает портал Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

По информации источника, «Карабах» не намерен расставаться со своим лидером менее, чем за €9 млн, хотя еще недавно был готов продать футболиста за €2-3 млн. При этом «Локомотив» намеревался заплатить за бразильского форварда лишь €800 тыс. Отмечается, что Жуниньо также попал в сферу интересов одного из мексиканских клубов, который готов был сделать более серьезное предложение — порядка €6 млн.

Жуниньо в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана, забив 20 мячей. Он стал игроком «Карабаха» прошлым летом, перейдя из португальского «Шавиша». В общей сложности он провел за азербайджанскую команду 55 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильца в €2 млн.

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