Победный матч россиянина назвали неожиданностью Уимблдона

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и двукратный финалист турниров Большого шлема в парном разряде, а также двукратный победитель «шлемов» в миксте, Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о выступлении Даниила Медведева на Уимблдоне, назвав там главную его победу.

«Я не скажу, что вообще выступление Даниила было не очень. На самом деле я считаю, что он провел хороший турнир. Обыграл Синнера, молодчина, очень хороший теннис показал. Неожиданный результат, может быть, Синнер не очень себя чувствовал, но Даниил проявил то, что от него и ожидали: характер, стабильность и подачу», — высказался Ольховский.

Медведев во второй раз в карьере и второй год подряд дошел до полуфинала Уимблдона. В четвертьфинале он в пятисетовом матче обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, которому до этого уступил в пяти встречах кряду. После этого в полуфинале, как и год назад, россиянин проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, который затем снова был сильнее серба Новака Джоковича в финале.

Ранее Медведев назвал самого сложного соперника.