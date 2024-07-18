Кавазашвили: Миранчук не будет главной звездой «Атланты», но не затеряется там

Российский полузащитник Алексей Миранчук едва ли станет звездой американской «Атланты Юнайтед», но не затеряется в этой команде. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили.

«Не скажу, что Леша будет главной звездой своей новой команды или лиги в целом, но думаю, что он точно там не затеряется», — считает Кавазашвили.

Специалист заметил, что не стоит удивляться переезду футболиста в США. Он подчеркнул, что в американских клубах платят больше, чем в Европе, и это может быть главной мотивацией игрока.

Также Кавазашвили обратил внимание, что в США футбол не так развит, как в Европе, и опыт Миранчука может помочь его новой команде. Если же не сможет заиграть в «Атланте», то через год покинет клуб, заключил эксперт.

«Атланта» предлагает Миранчуку контракт на четыре года с зарплатой около трех млн евро. Издание TuttoAtalanta пишет, что клуб из США заплатит за россиянина €11 млн. Трансфер будет закрыт в ближайшее время, сам футболист дал согласие на переход.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Ранее депутат Журова обвинила США в лицемерии из-за Миранчука.