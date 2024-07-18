Экс-игрок «Зенита»: надеюсь, Глушенков станет главной ударной силой команды

Новичок петербургского «Зенита» атакующий полузащитник Максим Глушенков может стать главной ударной силой команды в новом сезоне. Об этом в комментарии Legalbet заявил бывший игрок сине-бело-голубых Константин Лепехин.

«Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита» в новом сезоне. В прошлом году Максим себя здорово проявлял в «Локомотиве», в Санкт-Петербурге тоже ярко начал. Поэтому все шансы на это есть. Но наверняка спрогнозировать этот момент невозможно», — сказал Лепехин.

Эксперт отметил, что существует множество факторов, в связи с которыми у игрока может либо заладиться игра в новой команде, либо нет. По мнению Лепехина, если бы таких факторов не было, количество хороших игроков в России исчислялось бы миллионом.

«Зенит» 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи. Он перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из московского «Локомотива», подписав контракт по схеме «4+1». В прошлом сезоне он провел за «железнодорожников» 38 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав 21 результативную передачу.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

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