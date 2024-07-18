Лев Яшин признан лучшим вратарем всех времен

Британское издание FourFourTwo признало советского вратаря Льва Яшина лучшим голкипером в истории футбола.

На своем сайте они представили рейтинг из 32 вратарей. Помимо Яшина, в пятерке лучших оказались Мануэль Нойер (Германия), Гордон Бэнкс (Англия), Икер Касильяс, Рикардо Самора (оба — Испания). Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон занял в этом рейтинге седьмое место, экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев стал 14-м.

«Черный паук», как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1956 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом Игр в Мельбурне. В 1960 году национальная команда вместе с Яшиным стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Югославии, а четырьмя годами позднее взяла серебро.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу.

Ранее Яшин попал в число самых влиятельных футболистов мира всех времен.