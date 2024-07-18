Футболист «Динамо» рассказал, как борется с аэрофобией

Нападающий футбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Тюкавин заявил, что сотрудники команды помогают ему бороться с аэрофобией. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Аэрофобия с возрастом развилась. Раньше я тоже боялся, а сейчас — еще больше. Становится страшно, когда читаешь новости о разбившихся самолетах. Сразу думаешь: «Блин, а я тут летаю каждые выходные практически». При взлете, турбулентности и плохой погоде со мной рядом садится администратор и успокаивает. Просто болтаем, чтобы не зацикливаться на полете», — сказал Тюкавин.

«Динамо» лидировало перед последним туром в чемпионате России-2023/24, но на титул претендовали сразу три команды. Динамовцам, игравшим на выезде с шедшим третьим «Краснодаром», достаточно было ничьей. Однако в последнем матче команда Марцела Лички потерпела поражение, и осталась третьей в таблице.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались обмануть Тюкавина.