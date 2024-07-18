Чемпион мира по хоккею в составе Канады перешел в московское «Динамо»

Чемпион мира по хоккею в составе канадской сборной 25-летний Максим Комтуа подписал контракт на один сезон с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва). Об этом сообщает официальный сайт команды.

Канадский хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой «Анахайм Дакс» под общим 50 номером, а после подписал соглашение с клубом на три сезона. В НХЛ Комтуа дебютировал в 2018 году. Он провел 212 матчей за «Дакс», в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). После ухода из »Анахайма», спортсмен играл за »Каролину Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

В составе национальной сборной своей страны Комтуа стал победителем молодежного чемпионата мира в 2018 году, а через три года выиграл взрослое мировое первенство, которое проходило в латвийском городе Рига. В 2022 году хоккеист в составе канадской сборной вышел в финал чемпионата мира, где проиграл команде Финляндии со счетом 3:4.

Ранее КХЛ объявила об изменении правил в сезоне-2024/25.