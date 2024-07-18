Карякин о допущенных на ОИ россиянах: позор не нам, а МОК

Российский шахматист Сергей Карякин раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что организация допустила всего 15 атлетов из РФ на Олимпийские игры — 2024 в Париже, сообщает ТАСС.

«Смотреть Олимпиаду однозначно не буду из-за такого отношения к нашим спортсменам. А то, что у нас участвует так мало спортсменов, – это кошмар и позорище. Позор не нам, а МОК», — заявил Карякин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не будет представлена на Олимпиаде.