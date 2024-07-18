Экс-вратарь сборной Франции о расистской кричалке аргентинцев: атака на французский народ

Бывший вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис назвал атакой на французский народ песню, которую исполнили футболисты сборной Аргентины после победы на Кубке Америки 2024 года, передает «Би-би-си».

«Думаю, что это ошибка. Надеюсь, они извлекут из нее урок. Это была настоящая атака на французский народ. Особенно на тех, кто имеет африканское происхождение», — сказал Льорис.

Футболист сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал видео, на котором игроки аргентинской сборной пели оскорбительную кричалку о французах: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «француз». Чуть позднее Фернандес прервал трансляцию.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте. Лионель Месси не смог доиграть матч до конца. Он покинул поле на 66-й минуте из-за повреждения голеностопа.

Ранее аргентинский футболист извинился за расистскую песню про французских игроков.