Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большое количество судей из Петербурга в РПЛ назвали позором

Экс-арбитр Захаров: для Москвы всего четыре судьи в РПЛ — позор

close
100%
Attila Kisbenedek/Reuters

Тот факт, что лишь четыре судьи будут представлять Москву в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), является позором для столицы. Об этом в комментарии Legalbet заявил бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Захаров.

Он указал, что руководитель Московской городской коллегии судей Сергей Французов и его коллеги находятся в тупике. По его мнению, тот факт, что количество московских арбитров в РПЛ уступает Петербургу, унижает столицу.

«Для столицы — полное фиаско и позор, что матчи РПЛ будет обслуживать четыре арбитра. <…> Я знаю много арбитров, считаю некоторых своими маленькими воспитанниками, как Безбородова из Петербурга. Но, при всем уважении, там судьи не сильнее московских. Практика в Москве выше. До Французова все разваливали, а он продолжает федерацию тянуть на дно», — сказал Захаров.

В новом сезоне Москву в РПЛ будут представлять Сергей Карасев, Павел Шадыханов, Роман Сафьян и Сергей Чебан. От Санкт-Петербурга в РПЛ будут работать Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Ян Бобровский, Василий Казарцев и Артем Любимов.

Ранее в ФК «Сочи» пообещали найти способ воздействия на сбежавшего из команды футболиста.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами