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Нидерландский волейболист, осужденный за педофилию, будет жить отдельно на ОИ

Волейболист ван де Вельд, осужденный за педофилию, будет жить отдельно на ОИ

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Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Нидерландский игрок в пляжный волейбол Стивен ван де Вельд, отбывший тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней, выразил желание жить отдельно от других спортсменов на Олимпиаде, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Нидерландов.

Ван де Вельде был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку за половой контакт с несовершеннолетней девочкой. После отбытия части срока его отправили обратно в Нидерланды, где приговор был скорректирован в соответствии с местными законами.

Ван де Вельде на соревнованиях по пляжному волейболу будет выступать в паре с Мэтью Иммерсом.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось о том, что ван де Вельд осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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