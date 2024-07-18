ESPN назвал лучшего спортсмена XXI века

Американский пловец Майкл Фелпс стал лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN.

На второй строчке расположилась американская теннисистка Серена Уильямс, замкнул тройку аргентинский футболист Лионель Месси.

Футболист сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял 13-е место.

Майкл Фелпс является 23-кратным олимпийским чемпионом. Свою последнюю олимпийскую награду он завоевал в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро.

Фелпс в возрасте 15 лет и 9 месяцев стал самым молодым человеком, когда-либо устанавливавшим мировой рекорд по плаванию. Тогда он установил рекорд на дистанции 200 метров стилем баттерфляй.

Также Фелпс является 50-кратным чемпионом США в индивидуальных видах и эстафетах в 2001—2010 годах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не будет представлена на Олимпиаде.