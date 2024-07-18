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ESPN назвал лучшего спортсмена XXI века

Пловец Фелпс стал лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN

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Eric Gay/AP

Американский пловец Майкл Фелпс стал лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN.

На второй строчке расположилась американская теннисистка Серена Уильямс, замкнул тройку аргентинский футболист Лионель Месси.

Футболист сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял 13-е место.

Майкл Фелпс является 23-кратным олимпийским чемпионом. Свою последнюю олимпийскую награду он завоевал в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро.

Фелпс в возрасте 15 лет и 9 месяцев стал самым молодым человеком, когда-либо устанавливавшим мировой рекорд по плаванию. Тогда он установил рекорд на дистанции 200 метров стилем баттерфляй.

Также Фелпс является 50-кратным чемпионом США в индивидуальных видах и эстафетах в 2001—2010 годах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не будет представлена на Олимпиаде.

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