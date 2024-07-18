В Госдуме объяснили, почему российские телеканалы не покажут Олимпиаду

Российские телеканалы не будут транслировать Олимпийские игры — 2024 в Париже, поскольку в текущей ситуации в стране неуместно платить Международному олимпийскому комитету (МОК) за трансляции. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, добавив, что далеко не всем болельщикам будет интересно наблюдать за «нейтральными» спортсменами.

«Конечно, все хотят, чтобы наши спортсмены были идентифицированы как россияне. Наверное, именно поэтому у нас отказались от трансляций. Люди не поймут: в стране и так не самый легкий период, чтобы еще и выкидывать деньги за трансляции от МОК и показывать их по центральным каналам. Не тот случай и не тот время. Кому надо, все равно найдут трансляции в интернете», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее МОК утвердил список из 15 российских атлетов с допуском до участия в ОИ-2024.