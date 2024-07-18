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В Госдуме обвинили США в лицемерии из-за Миранчука

Депутат Журова обвинила США в лицемерии из-за Миранчука

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Советскому спорту» заявила, что США ведут себя лицемерно в отношении российских спортсменов.

По ее мнению, Америка в подходящий для себя момент способна закрыть глаза на политические моменты, поставив во главу угла коммерческую выгоду и денежные ресурсы.

«Я считаю, что трансфер Миранчука — это такая же демонстрация, как переходы наших хоккеистов в НХЛ. Переход Миранчука доказывает, что у Америки двойные стандарты», — заявила Журова.

«Атланта» предлагает Алексею Миранчуку контракт на четыре года с зарплатой около трех млн евро. Издание TuttoAtalanta пишет, что клуб из США заплатит за россиянина €11 млн. Трансфер будет закрыт в ближайшее время, сам футболист дал согласие на переход.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Ранее сообщалось, что мошенники попытались ограбить лучшего игрока РПЛ прошлого сезона.

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