МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к участию в Олимпийских играх 2024 года российских атлетов.

В него вошли 15 спортсменов: Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин (все — теннис), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Захар Петров, Олеся Романенко, Алексей Коровашков (все — гребля на байдарках и каноэ), пловец Евгений Сомов, и батутистка Анжела Бладцева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры-2024 стартуют 26 июля и завершатся 11 августа.

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