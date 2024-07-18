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Российская фигуристка похвасталась бюстом в бассейне

Фигуристка Попова опубликовала фото в черном купальнике из бассейна

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bet1nka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова опубликовала новый пост в соцсетях.

Спортсменка предстала перед подписчиками из бассейна, продемонстрировав публике грудь в черном облегающем купальнике.

27-летняя Попова завершила профессиональную карьеру в 2020 году. В 2019 году спортсменка стала чемпионкой зимней Универсиады в Красноярске, выступая в танцах на льду вместе с Сергеем Мозговым. После завершения карьеры Попова перешла в тренерскую деятельность и занялась постановкой программ.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российская фигуристка похвасталась фигурой в топе с декольте.

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