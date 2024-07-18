Стал известен кандидат на вакантный пост тренера сборной Англии

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу является одним из фаворитов на вакантный пост наставника сборной Англии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации источника, специалист вошел в шорт-лист предполагаемых кандидатов на данную должность после того, как бывший наставник «трех львов» Гарет Саутгейт подал заявление об отставке по собственному желанию. Он покинул свой пост после поражения команды в финале чемпионата Европы — 2024 от Испании.

Текущий контракт Постекоглу со «шпорами» рассчитан до 2027 года.

Англичане вышли во второй финал Евро подряд, однако в этом году уступили национальной команде Испании. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории. Англия еще не побеждала на Евро.

Ранее в Аргентине спортивного чиновника уволили из-за просьбы извиниться за расистскую кричалку.