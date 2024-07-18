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В Аргентине спортивного чиновника уволили из-за просьбы извиниться за расистскую кричалку

Милей: заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро уволен с должности

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Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/Reuters

Спортивного чиновника в Аргентине уволили с должности за обращенную к футболистам сборной страны просьбу извиниться за расовые оскорбления. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Аргентины Хавьера Милея сообщает ТАСС.

В сообщении офиса главы государства отмечается, что «никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам». Провинившийся, с точки зрения Милея, заместитель министра спорта страны Хулио Гарро по этой причине уволен с должности.

17 июля Гарро заявил, что Лионель Месси должен извиниться за расистскую кричалку в адрес сборной команды Франции. Его слова приводит издание Corta.

Инцидент произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

В тот же день Гарро категорически опроверг информацию о своей просьбе касательно извинений Месси. Но, по-видимому, было уже поздно.

Ранее ФИФА начала расследование по поводу расистской песни игроков сборной Аргентины.

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