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37 российских хоккеистов виноваты в приеме допинга, заявил тренер

Экс-тренер Потайчук заявил, что хоккеисты «Толпара» виноваты в приеме допинга

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Юлия Дмитриева/РИА Новости

Бывший тренер московского хоккейного клуба «Спартак» и экс-нападающий новокузнецкого «Металлурга» Андрей Потайчук заявил, что 37 игроков молодежной команды «Толпар», которая является фарм-клубом «Салавата Юлаева», должны сами нести ответственность за массовый допинг в своем коллективе. Слова Потайчука приводит Legalbet.

В пробах 37 хоккеистов «Толпара» обнаружили мельдоний, который был запрещен в 2016 году.

«Эти парни пытаются попасть во взрослый хоккей, зарабатывать деньги. Когда тебе что-то предлагают употребить, надо разобраться, что ты пьешь и зачем. Профессионал должен контролировать все процессы: что он ест, какие витамины пьет», — сказал Потайчук.

При этом тренер отметил, что основная ответственность все-таки лежит на руководстве клуба «Салават Юлаев».

«Думаю, это повлияет на команду: репутация, негативная реклама. Вопрос к организации: как это могло произойти? Сейчас все строго, потому что в детско-юношеских школах тоже проходят тесты на употребление запрещенных препаратов», — сказал Потайчук.

Расследование в отношении игроков «Толпара» началось весной 2023 года, когда появилась информация о семи случаях нарушения антидопинговых правил в команде. Однако в 2024 году количество обвиняемых в приеме мельдония возросло до 37.

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