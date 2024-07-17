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Губерниев бы не удивился лишению США Олимпиады

Губерниев: не удивлюсь, если США лишат права проведения Олимпиады

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Пресс-служба ТНТ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не будет удивлен, если США будут лишены права проводить Олимпийские игры. Его слова приводит Metaratings.

«То, что сейчас происходит в мире, происходит под рубрикой «возможно все». Я не удивлюсь, если это произойдет», — заявил Губерниев.

Почетный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказал мнение, что WADA лишит Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований в стране.

Причиной такого решения может стать принятый в 2020 году «акт Родченкова». Он используется для расследования положительных допинг-проб, которые были выявлены у 23 китайских пловцов. «Акт Родченкова» предусматривает возможность преследования со стороны США любого спортсмена в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием США.

Летние Олимпийские игры 2028 года должны состояться в американском Лос-Анджелесе. Соревнования пройдут с 14 по 28 июля. Столица зимней Олимпиады 2034 будет определена в 20-х числах июля 2024 года. На проведение соревнования претендует Солт-Лейк-Сити.

Ранее Татьяна Тарасова выразила мнение, что никто не лишит США Олимпиады.

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