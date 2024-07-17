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Бывшая Овечкина показала грудь в купальнике

Гимнастка Севастьянова показала себя в купальнике

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karolisha.s/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Каролина Севастьянова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографией с отдыха.

На кадре спортсменка позирует в воде, на ней надет купальник.

Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. Гимнастка завершила спортивную карьеру в возрасте 17 лет.

В 2014 году стало известно, что Севастьянова встречается с российским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. В отношениях пара состояла год.

Сейчас Овечкин женат на Анастасии Шубской. Пара состоит в браке с 2016 года. В ноябре 2022 года Севастьянова прервала отношения с новым мужчиной, которые длились пять лет. А в 2023 году сообщила, что получила предложение выйти замуж. Свадьба состоялась 8 марта 2024 года.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее ринг-герл показала себя в коротком платье.

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