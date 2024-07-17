«Зенит» не стали называть фаворитом в чемпионской гонке

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) у петербургского «Зенита» будут серьезные конкуренты в борьбе за золотые медали. Его слова приводит Metaratings.

«Большой набор новых футболистов необязательно принесет «Зениту» результат. Они должны понимать, что от них хотят, и проникнуться идеей главного времени. Я бы не назвал «Зенит» фаворитом в чемпионской борьбе», — заявил Колосков.

«Зенит» — чемпион последних шести розыгрышей РПЛ.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал фаворитов РПЛ.