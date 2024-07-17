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«Спартак» рискует потерять 19-летнего капитана

Legalbet: капитан «Спартака-2» Бозов готов перейти в «Балтику»

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Александр Ступников/РИА Новости

Центральный защитник и капитан «Спартака-2» Никита Бозов готов перейти в калининградскую «Балтику», которая выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе России. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на свой источник.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, «Спартак» ведет переговоры о продаже воспитанника, однако не исключает возможности его возвращения в клуб.

По этой причине руководство красно-белых пытается включить в договор пункт о возможном обратном выкупе футболиста за определенную сумму.

Бозов вызывается в сборную России U21. Также 186-сантиметровый защитник принимал участие в товарищеских матчах в составе главной команды «Спартака» и один раз выходил на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) в минувшем сезоне.

Всего Бозов сыграл 91 матч на профессиональном уровне. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2025 года.

Ранее в сеть слили кадр с презентации игрока «Зенита» во «Фламенго».

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