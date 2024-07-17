В сеть слили кадр с презентации игрока «Зенита» во «Фламенго»

Бразильский журналист Вене Касагранде на своем YouTube-канале представил кадр из презентации, которую подготовил «Фламенго» для объявления перехода бразильского игрока Клаудиньо из российского «Зенита».

«У меня самого был доступ к видео, которое мне прислал для просмотра человек из окружения Клаудиньо. Я покажу вам кадр. В том видео Клаудиньо появляется в белой футболке «Фламенго» на экране телевизора и говорит, что переход во «Фламенго» — это воплощение его мечты», — сказал Касагранде.

15 июля Касагранде сообщил, что «Зенит» не намерен отпускать Клаудиньо, поэтому предложил ему улучшенный контракт с повышенной зарплатой, однако игрок от него отказался ради перехода в «Фламенго».

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. Портал UOL сообщил, что в 2024 году красно-черные увеличили предложение, при этом не уточнялось, о какой сумме идет речь. Подчеркивается, что она все равно меньше той, которую хотел бы получить «Зенит», но в Бразилии с оптимизмом оценивают ход переговоров.

Источник также указал, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года. Теперь задача заключается в том, чтобы выдвинуть предложение, которое устроит «Зенит».

Ранее в Бразилии оценили переговоры с «Зенитом» по Клаудиньо.